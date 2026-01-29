Incidente sulla Mingardina | coinvolti 4 mezzi due feriti

Questa mattina sulla Mingardina, al bivio del Ciglioto di Camerota, si è verificato un grave incidente. Tre auto e un furgone si sono scontrati, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le condizioni dei feriti non sono ancora chiare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre le forze dell’ordine ricostruivano la dinamica.

Brutto incidente, stamattina, sulla Mingardina, all’altezza del bivio del Ciglioto di Camerota. Tre auto e un furgone, i mezzi coinvolti nel sinistro, mentre due le persone rimaste ferite.Sul posto, i sanitari del 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Mingardina Camerota Incidente lungo l'autostrada Palermo-Mazara, coinvolti tre mezzi: due feriti Incidente stradale sulla circonvallazione: due i mezzi coinvolti Un incidente si è verificato oggi intorno alle 13 sulla circonvallazione di Mesagne, coinvolgendo due veicoli. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Mingardina Camerota Incidente sulla Mingardina: quattro veicoli coinvolti, due feritiUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada Mingardina, all’altezza dello svincolo che conduce al Ciglioto. Sono quattro in totale le autovetture coinvolte nel ... infocilento.it Incidente sulla Mingardina: coinvolti 4 mezzi, due feritiBrutto incidente, stamattina, sulla Mingardina, all’altezza del bivio del Ciglioto di Camerota. Tre auto e un furgone, i mezzi coinvolti nel sinistro, mentre due le persone rimaste ferite. Sul posto, ... salernotoday.it Italia Due. . CRONACA.INCIDENTE SULLA MINGARDINA: SCONTRO TRA DUE AUTO - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.