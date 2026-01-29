Incidente sulla Mingardina | coinvolti 4 mezzi due feriti

Brutto incidente, stamattina, sulla Mingardina, all'altezza del bivio del Ciglioto di Camerota. Tre auto e un furgone, i mezzi coinvolti nel sinistro, mentre due le persone rimaste ferite.Sul posto, i sanitari del 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.

