Tenta di rubare 500 euro di prodotti nel supermercato

Una donna di 30 anni, proveniente dall’Europa dell’Est e conosciuta alle forze dell’ordine, è stata fermata mentre cercava di rubare circa 500 euro di prodotti in un supermercato. La Stazione Carabinieri di Montefusco, con l’aiuto dell’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano, ha proceduto a deferirla in stato di libertà. La donna è stata sorpresa mentre tentava di asportare la merce senza pagare.

La Stazione Carabinieri di Montefusco, coadiuvata dall’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano, ha deferito in stato di libertà una 30enne proveniente dall’Europa dell’Est e già nota alle Forze dell’Ordine.I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando due donne si presentano alle casse di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enne Tentano di rubare prodotti per 500 euro in supermarket: fermateTempo di lettura: 2 minutiLa Stazione Carabinieri di Montefusco, coadiuvata dall’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano, ha deferito in stato di... MANGIAMO SOLO TORTA DA 1€ vs 100.000€ IN PASTICCERIA! Tutti gli aggiornamenti su Tenta di Temi più discussi: Rescaldina, rubano merce per 3.500 euro dal magazzino Bassetti: Bonny & Clide dei copripiumoni presi dai carabinieri; Sorpreso mentre tenta il furto di un'auto, tira calci, pugni e morde un agente: un arresto in Barriera di Milano; Fermato mentre tenta di rubare una vettura, morde agente della Polizia locale; Vi ammazzo nel sonno: 34enne minaccia i genitori per la droga, lo denunciano e lui tenta di gettarsi dal balcone. Tenta di rubare quasi 500 euro di prodotti da un supermercato: denunciata donna dell’Est EuropaLa Stazione Carabinieri di Montefusco, coadiuvata dall’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano, ha deferito in stato di libertà una 30enne proveniente dall’Europa dell’Est e già nota alle Forze dell’Or ... irpinianews.it Latina: tenta di rubare merce per 600 euro, i Carabinieri denunciano un 50enneA Latina, denunciato dai Carabineri un uomo di 50 anni, residente in provincia di Roma, per il reato di tentato furto. I militari dell’Arma, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti in ... radioluna.it Tenta di truffare anziana ma figlio e genero sono carabinieri, arrestato Ha tentato la truffa del finto carabiniere ad un’anziana di Sciacca ma ad attenderlo c’erano figlio e genero della donna, entrambi militari dell’Arma... - facebook.com facebook Mentre l'Europa tenta di rafforzare il multilateralismo, Roma si accosta al Board of Peace. Cioè a un progetto che lo delegittima x.com