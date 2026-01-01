Decreto Milleproroghe 2026 | nuove scadenze riconoscimento titoli esteri assunzioni dirigenti tecnici docenti di religione e cofinanziamento ITS Academy In Gazzetta
Il Decreto Milleproroghe 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove scadenze e disposizioni per il settore scolastico. Tra gli interventi previsti, si segnalano le proroghe per il riconoscimento dei titoli esteri, le assunzioni di dirigenti tecnici e docenti di religione, e il cofinanziamento di ITS Academy. Queste misure mirano a garantire continuità e aggiornamento delle procedure nel settore dell’istruzione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 31 dicembre 2025 n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe 2026, L’articolo 6 del decreto contiene sei interventi normativi specificamente rivolti al settore scolastico. Dopo la pubblicazione in Gazzetta, il testo seguirà l'iter parlamentare. L'articolo Decreto Milleproroghe 2026: nuove scadenze riconoscimento titoli esteri, assunzioni dirigenti tecnici, docenti di religione e cofinanziamento ITS Academy In Gazzetta . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Decreto Milleproroghe 2026: proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy [LO SPECIALE]
Leggi anche: Dl Milleproroghe: ok del governo. Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. BOZZA
Decreto Milleproroghe 2026: le nuove scadenze approvate; Decreto Milleproroghe 2025, da multe a intercettazioni: cosa prevede; Milleproroghe 2025, il rinvio che ridisegna tempi e certezze del fisco; Manovra 2026: una deriva disastrosa per la sanità pubblica.
Decreto Milleproroghe 2026: le nuove scadenze approvate - Approvato dal Governo il consueto decreto: tabelle dei nuovi termini per fisco, sanità, PA, scuola, giustizia e incentivi, molte scadenze spostate al 31 dicembre 2026. fiscoetasse.com
Dl Milleproroghe in Gazzetta, dallo scudo per medici allo stop per le multe - Nel provvedimento, che conta 17 articoli, si va dalla proroga di un anno dello scudo penale per i medici alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle multe, dalla proroga dell'attività ... ansa.it
Decreto Milleproroghe 2026: proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy [LO SPECIALE] - Secondo le informazioni disponibili, è stato approvato il consueto provvedimento omnibus, articolato in 16 articoli. orizzontescuola.it
Il decreto Milleproroghe, il provvedimento che sposta avanti scadenze e termini, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed è dunque in vigore. #ANSA x.com
https://www.scuolainforma.news/decreto-legge-milleproroghe-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-testo-completo-e-la-scheda-cisl-scuola-pdf/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.