Decreto Milleproroghe 2026 | nuove scadenze riconoscimento titoli esteri assunzioni dirigenti tecnici docenti di religione e cofinanziamento ITS Academy In Gazzetta

Il Decreto Milleproroghe 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove scadenze e disposizioni per il settore scolastico. Tra gli interventi previsti, si segnalano le proroghe per il riconoscimento dei titoli esteri, le assunzioni di dirigenti tecnici e docenti di religione, e il cofinanziamento di ITS Academy. Queste misure mirano a garantire continuità e aggiornamento delle procedure nel settore dell’istruzione.

Dl Milleproroghe in Gazzetta, dallo scudo per medici allo stop per le multe - Nel provvedimento, che conta 17 articoli, si va dalla proroga di un anno dello scudo penale per i medici alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle multe, dalla proroga dell'attività ... ansa.it

Decreto Milleproroghe 2026: proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy [LO SPECIALE] - Secondo le informazioni disponibili, è stato approvato il consueto provvedimento omnibus, articolato in 16 articoli. orizzontescuola.it

Il decreto Milleproroghe, il provvedimento che sposta avanti scadenze e termini, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed è dunque in vigore. #ANSA x.com

https://www.scuolainforma.news/decreto-legge-milleproroghe-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-testo-completo-e-la-scheda-cisl-scuola-pdf/ - facebook.com facebook

