Il “Milleproroghe” (conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) è stato approvato in via definitiva al Senato. Il testo contiene un pacchetto di proroghe e aggiustamenti che toccano anche la scuola su più fronti: dal riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (CIMEA) alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di utilizzare personale in comando; dalle assunzioni dei docenti di religione cattolica alla messa a regime (con differimento) dell’obbligo assicurativo legato alla gestione di risorse pubbliche. L'articolo Milleproroghe approvato: mobilità Dirigenti, assunzioni IRC, assicurazione DS e DSGA, ITS Academy. Tutti i provvedimenti. LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche:

Decreto Milleproroghe 2026: proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy [LO SPECIALE]

Assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, inclusi DS e DSGA: l’obbligo slitta al 1° gennaio 2027. Emendamento al Milleproroghe

Temi più discussi: Decreto Milleproroghe 2026, sì dalla Camera: novità e proposte bocciate. Cosa cambia; Mobilità interregionale DS 2026 al 100% dei posti: accolta la richiesta dell’ANP; Mobilità interregionale dirigenti scolastici con il 100% dei posti disponibili: proroga al 2026; Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì. Stop agli aumenti delle multe stradali.

Mobilità interregionale dirigenti scolastici con il 100% dei posti disponibili: proroga al 2026Nella giornata di ieri, 18 febbraio 2026, le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 ( ... orizzontescuola.it

Decreto Milleproroghe 2026, sì dalla Camera: novità e proposte bocciate. Cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto Milleproroghe 2026, sì dalla Camera: novità e proposte bocciate. Cosa cambia ... tg24.sky.it

Baldelli (FDI): "Approvato emendamento Milleproroghe per fondo trasporto pubblico" - facebook.com facebook

#ProrogaTermini. In 1a Commissione, con la relazione del sen. @PaoloTosato3 in sostituzione del relatore Presidente @balboni_alberto, avviato esame ddl di conversione, con modificazioni, del d-l n. 200/2025 (cd. #Milleproroghe) approvato dalla Camera s x.com