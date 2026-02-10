Francesco Cataldo Verrina presenta un nuovo libro dedicato a Paolo Fresu, intitolato «Passo Per Passo. Semantica Sonora». Il volume analizza la lunga carriera del trombettista sardo, mettendo in luce le sue emozioni, le atmosfere e i momenti salienti della sua musica. Verrina ripercorre le tappe principali di Fresu, cercando di far capire cosa rende unico il suo modo di suonare e di vivere il jazz. Il libro si concentra anche sulla personalità dell’artista, evidenziando come la sua musica sia un mix di passione,

Il libro scandaglia la variegata discografia di Paolo Fresu, radiografandone i tratti salienti sotto il profilo emozionale, ambientale e musicologico, costruendo passo dopo passo la carriera artistica e le peculiarità dell’uomo e del musicista che costituisce un unicum nell’universo jazzistico italiano. Nel panorama musicale europeo, Paolo Fresu si staglia come una figura poliedrica e multitasking, la cui traiettoria esistenziale ed artistica si dipana lungo tre direttrici inscindibili: quella dell’uomo, del musicista e dell’imprenditore. In lui convivono l’ardore del visionario, la disciplina dell’artigiano del suono e la saggezza del prolifico seminatore di idee e di raccoglitore di consensi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - «Paolo Fresu Passo Per Passo. Semantica Sonora» è il nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina (Kriterius Edizioni, 2026)

