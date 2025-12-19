Il racconto di Chet Baker | Vissi d’Arte Vissi d’Amore a Montegabbione TR attraverso il libro di Francesco Cataldo Verrina e la musica del Baker Street Trio

Cercare di comprendere la figura di Chet Baker attraverso la lettura e la narrazione da parte dell’autore di un libro a lui dedicato, con ascolti mirati che sottolineino le varie fasi musicali della sua carriera, può diventare un’esperienza olistica e totalizzante ed un’immersione profonda nelle pieghe di un personaggio dalle infinite sfaccettature. L’incontro con la storia e la musica di Chet Baker si terrà, il 21 Dicembre a partire dalle 17.30, presso il Teatro Comunale, nel centro storico di Montegabbione con il patrocinio del Comune e con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Chet Baker si può amare o detestare, essendo stato un unicum, una sorta di «prendere o lasciare», la cui musica, unitamente ad un’attività concertistica e discografica, spesso frammentari e di necessita, con circa duecento album all’attivo, ha subito i contraccolpi, le incongruenze e gli imprevisti di una vita dissoluta e consumata sul filo del rasoio, lontana dai lumi della ragione ed offuscata dai fumi dell’alcool e delle droghe. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

