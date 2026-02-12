A Ginosa 41^ edizione Carnevale Marinese | il 15 febbraio gran finale con sfilata e festa anni ‘90

A Ginosa, la 41ª edizione del Carnevale Marinese entra nel vivo. Dopo il successo della prima sfilata dell’8 febbraio, la festa continua con le ultime manifestazioni. Il 15 febbraio si terrà il gran finale, con una sfilata e una festa in stile anni ‘90. La città si prepara a chiudere in grande, coinvolgendo ancora una volta residenti e visitatori in un’atmosfera di allegria e colore.

Dopo il grande entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrata nella prima sfilata dell'8 febbraio, il Carnevale Marinese continua a colorare la città con la sua 41ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e amati del territorio. I dettagli dell'edizione numero 41 sono stati illustrati durante la conferenza stampa svoltasi stamattina presso il Palazzo della Delegazione a Marina di Ginosa. Presenti il Sindaco Vito Parisi, l'Assessore alla Cultura Vera Santoro, il delegato sindaco Giuseppe Bongermino, il Presidente della Pro Loco "L.Strada'' di Marina di Ginosa Michele Coratella e in rappresentanza del Gruppo Carnevale Marinese Rino Punzi.

