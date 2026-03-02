Milano proteste e tensioni nel carcere minorile Beccaria

A Milano, nel carcere minorile Beccaria, si sono verificati momenti di tensione e proteste. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del gruppo di intervento operativo della polizia penitenziaria. La situazione ha portato alla presenza di forze dell’ordine e alla mobilitazione di personale di sicurezza all’interno della struttura. La protesta ha coinvolto alcuni detenuti, creando preoccupazione tra le autorità.

Tutto è nato da una lite, con aggressioni, tra gruppi di detenuti in celle diverse. Da lì si sono generate proteste e tensioni che hanno coinvolto tutto il carcere minorile Beccaria di Milano. Sul posto, nel tentativo di riportare la situazione alla calma, sono intervenuti gli agenti del gruppo di intervento operativo della polizia penitenziaria e i vigili del fuoco, in prevenzione, dato che spesso in caso di tensioni nelle carceri viene dato fuoco a suppellettili o arredi. Gli agenti hanno solamente circondato il perimetro del penitenziario, mentre all'interno la situazione è stata ricondotta alla normalità dal personale della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, proteste e tensioni nel carcere minorile Beccaria Leggi anche: Congresso di nessuno tocchi Caino nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano Al carcere minorile Beccaria c'è un'impennata nel consumo di psicofarmaciPiù 110% dal 2020 al 2024, e se ne consuma di più che in altri penitenziari per minori. Milano, presidio al Beccaria per i giovani arrestati: dalle finestre del carcere date alle fiamme le Tutto quello che riguarda Milano. Temi più discussi: Milano, proteste e tensioni nel carcere minorile Beccaria; Iran, quarto giorno di proteste nelle università: Teheran riconosce il diritto al dissenso, ma impone il rispetto delle linee rosse; Occupato il liceo Tenca, è il nono istituto del 2026. Gli studenti: Nostra scuola abbandonata; Il 42% delle aziende agricole utilizza soluzioni smart. Liti e proteste al carcere minorile BeccariaTutto è iniziato con liti e aggressioni tra gruppi di detenuti in celle diverse. Poi si è accesa la protesta, nella tarda serata di domenica, all'interno del carcere minorile 'Beccaria' di Milano. Non ... rainews.it Tensione al Beccaria, detenuti si lanciano oggetti dalle celle e appiccano incendiMomenti di tensione al carcere minorile di Milano, finiti senza feriti. Sul posto anche i carabinieri ... msn.com "Son riuscita a recuperare e arrivare lì con la voglia di godermi il momento" Flora Tabanelli sull'infortunio prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a #CTCF x.com Due inseguimenti in pieno giorno e nel giro di poche ore a Milano. Nel pomeriggio è stato arrestato un ragazzo - facebook.com facebook