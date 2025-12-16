congresso di nessuno tocchi caino nel carcere minorile cesare beccaria di milano

L'XI Congresso di Nessuno tocchi Caino si svolge presso il carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, focalizzandosi su temi come il trattamento dei minori detenuti, il dialogo civile e la promozione della nonviolenza. L'evento riunisce esperti, operatori e associazioni impegnate in un confronto aperto e costruttivo sul sistema penale minorile.

A Milano l’XI Congresso di Nessuno tocchi Caino: carcere minorile, dialogo civile e nonviolenza al centro del dibattito. Si svolgerà a Milano, dal 18 al 20 dicembre, presso il Teatro Puntozero del Carcere Minorile Cesare Beccaria, l’XI Congresso di Nessuno tocchi Caino. “ La scelta del luogo ha per noi un alto valore simbolico,” hanno dichiarato Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, rispettivamente Presidente, Segretario e Tesoriera dell’Associazione radicale fondata 32 anni fa da Marco Pannella e Mariateresa Di Lascia. “Per la visione del carcere che ci appartiene, è anche un modo di contribuire al dialogo, alla convivenza civile e alla cura, anche delle ferite che possono crearsi in quella che comunque rimane per noi una Comunità non solo di detenuti, ma anche di ‘detenenti’, come Marco Pannella usava dire”, hanno spiegato i tre dirigenti in riferimento ai gravi fatti di violenza registrati nell’IPM dal 2022 al 2024. Puntomagazine.it

