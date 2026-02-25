Al carcere minorile Beccaria c' è un' impennata nel consumo di psicofarmaci

Più 110% dal 2020 al 2024, e se ne consuma di più che in altri penitenziari per minori. L'allarme dell'associazione Antigone Allarme al carcere minorile Beccaria di Milano per l'impennata di consumo di psicofarmaci tra i detenuti. Lo segnala l'associazione Antigone, che si occupa di diritti nell'ambito del sistema penale e penitenziario, all'interno del rapporto sulla giustizia minorile in Italia. Secondo l'associazione, tra il 2020 e il 2024 l'utilizzo di antipsicotici e benzodiazepine tra i detenuti del Beccaria è aumentato del 110%. I dati sono allarmanti anche in confronto con quelli di altri penitenziari minorili. Nel 2023, per esempio, al Beccaria questi farmaci sono stati utilizzati in misura 8,3 volte superiore rispetto a Bologna e 3,3 in più di Firenze, e la forbice è diminuita nel 2024 (4,8 in più di Bologna e 2,4 in più di Firenze) soltanto perché l'utilizzo è nettamente aumentato nelle altre due carceri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Congresso di nessuno tocchi Caino nel carcere minorile Cesare Beccaria di MilanoL'XI Congresso di Nessuno tocchi Caino si svolge presso il carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, focalizzandosi su temi come il trattamento dei minori detenuti, il dialogo civile e la promozione della nonviolenza.

Giochi Milano-Cortina, tra i tedofori anche i ragazzi del carcere minorile Beccaria: “Colti i valori olimpici” – VideoA poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la torcia ha iniziato il suo percorso in città.

Temi più discussi: Il cappellano del Beccaria: I ragazzi sono fragili e prevale l'impulsività; Sentenza storica sul CPR di Gjader, risarcita una persona migrante; Altri disordini in carcere: Si intervenga; Don Burgio incontra gli studenti pescaresi.

Al carcere minorile Beccaria c'è un'impennata nel consumo di psicofarmaciPiù 110% dal 2020 al 2024, e se ne consuma di più che in altri penitenziari per minori. L'allarme dell'associazione Antigone ... milanotoday.it

I giovani detenuti del Beccaria potranno continuare i corsi di formazionePercorsi di formazione per i giovani detenuti del carcere minorile Beccaria di Milano. È l'obiettivo dell'intesa rinnovata martedì in prefettura, già avviata a dicembre del 2024, insieme tra l'altro ... milanotoday.it

Maria - A Mattino 5, la storia di due anziani che vivono in auto: il giorno di Natale hanno chiesto aiuto al 112. Si parlerà, anche, di giovani bulli e di quelli scappati dal carcere Beccaria di Milano. Interviene la prof.ssa Maria Rita Parsi . Oggi, ore 8,45 - Canale 5 - facebook.com facebook