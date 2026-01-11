Pro Pal in piazza il figlio di Hannoun Presidio anti regime degli iraniani
Pro Pal, in piazza il figlio di Hannoun, per un presidio contro il regime iraniano. Due manifestazioni si svolgono contemporaneamente: da un lato, i sostenitori di Pal e i venezuelani, dall’altro, gli attivisti iraniani che protestano contro il governo di Teheran. L'evento evidenzia le diverse posizioni e le tensioni in atto tra le comunità presenti.
Due manifestazioni a distanza. Da una parte, i pro Pal e i venezuelani. Dall’altra, gli attivisti iraniani contro il regime di Teheran. Partiamo dalla prima iniziativa, che ha preso il via poco dopo le 14 di ieri all’incrocio tra via Giacosa e via Bolzano, a due passi da viale Monza: lì si sono ritrovate circa 1.500 persone, anche se cammin facendo il numero dei partecipanti è raddoppiato. Prima della partenza, alcuni militanti del movimento per Gaza – scesi in strada come ogni sabato per chiedere la liberazione del leader dell’Api Mohammad Hannoun arrestato in un’inchiesta della Procura di Genova su presunti finanziamenti a Hamas – hanno preso di mira la giornalista de "Il Giornale" Giulia Sorrentino, insultandola e costringendola di fatto ad andarsene; alla cronista è arrivata la solidarietà di diversi esponenti del centrodestra, compresi i presidenti di Senato e Camera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
