oltre 250 mila gatti convivono con i cittadini come parte integrante della vita urbana e simbolo di una tradizione secolare

A Istanbul i gatti non sono semplici animali domestici né randagi: sono veri e propri cittadini a quattro zampe. Ogni quartiere, dai bazar alle moschee, dai marciapiedi ai caffè, ospita centinaia di migliaia di felini che si muovono liberamente, osservati e accuditi dalla comunità locale. Si stima che siano oltre 250.000 in città, e alcuni studi arrivano addirittura a parlare di quasi un milione. La loro presenza, visibile in ogni angolo della città, è il risultato di secoli di convivenza e di una cultura che li considera animali puri e degni di rispetto.

