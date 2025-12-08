Oltre 250 mila gatti convivono con i cittadini come parte integrante della vita urbana e simbolo di una tradizione secolare
A Istanbul i gatti non sono semplici animali domestici né randagi: sono veri e propri cittadini a quattro zampe. Ogni quartiere, dai bazar alle moschee, dai marciapiedi ai caffè, ospita centinaia di migliaia di felini che si muovono liberamente, osservati e accuditi dalla comunità locale. Si stima che siano oltre 250.000 in città, e alcuni studi arrivano addirittura a parlare di quasi un milione. La loro presenza, visibile in ogni angolo della città, è il risultato di secoli di convivenza e di una cultura che li considera animali puri e degni di rispetto. Alberi di Natale e gatti: le foto più divertenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sanzioni per oltre quindici mila euro per violazioni al Codice della Strada. Controlli in tre quartieri della città
La micia Mila è il gatto più bello d’Italia: a un anno ha già vinto 14 premi e si è aggiudicata il SuperCat Show 2025 - La 27esima edizione tenutasi nelle scorse ore alla Nuova Fiera di Roma ha incoronato una vera campionessa del ... Secondo ilfattoquotidiano.it