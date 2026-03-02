Milano Fashion Week cala il sipario Tutte le star in front row

La Milano Fashion Week si è conclusa con numerose star che hanno preso posto in prima fila durante i vari défilé. Sono state molte le celebrità viste negli eventi, regalando momenti di grande attenzione mediatica. La manifestazione ha visto la partecipazione di personaggi noti provenienti da diversi settori dello spettacolo e della moda. La settimana della moda ha attirato pubblico e fotografi in ogni giornata di sfilate.

Sesta giornata Dopo Hui che ha aperto la sesta giornata di sfilate, seguito a ruota da Fila, è stato Giorgio Armani a portare in passerella le proprie sofisticate creazioni sulle note di A costo di morire, brano inedito di Mina. In prima fila, alcuni degli amici più cari alla Maison. Vedi Andie MacDowell, avvistata con un elegante completo nero, dalle linee fluide, con un dettaglio floreale appuntato sulla giacca, seguita a ruota da Vittoria Puccini, con outfit simile sebbene declinato in un rffiinato grey. E poi ancora Margherita Buy, Pilar Fogliati, reduce da Sanremo, Romana Maggiora Vergano e molti altri. La quinta giornata è stata quella di Madonna, che ha fatto il suo (per molti atteso) ingresso da Dolce&Gabbana.