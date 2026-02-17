New York Fashion Week cala il sipario | tutte le star in front row

La New York Fashion Week si è conclusa, attirando numerose star che si sono sedute in prima fila. Durante gli eventi, molte celebrità hanno preso posto tra il pubblico, creando un grande fermento tra gli appassionati di moda. Tra le personalità presenti, alcune hanno scambiato commenti con gli stilisti e fotografi, mentre altri si sono limitati ad ammirare le collezioni. La settimana ha mostrato un calendario fitto di sfilate e ha acceso l’attenzione di molti spettatori.

Nella penultima giornata, a fare il suo ingresso un po' inaspettato è stata Rama Duwaji, l'illustratrice e moglie di Zohran Mamdani, sindaco di New York, che si è seduta tra le prime file di Diotima. La first lady della Grande Mela ha confermato il suo stile morigerato, ma mai scontato, dimostrato nelle rade apparizioni pubbliche optando, per l'occasione, per un look dal guizzo creativo, dato da quella che appare come una sovrapposizione di capispalla. Vedi il cappotto check sotto il quale si nasconde un abito, ma in versione trench con colletto dai mini fori. A completare il tutto stivali di pelle nera abbinati alla borsa con borchie e maxi cerchi anni Novanta - sebbene lei appartenga alla Gen Z - ai lobi.