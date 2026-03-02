Milano Fashion Week 2026 non solo couture | look casual con denim per Demi Moore

Durante la Milano Fashion Week 2026, Demi Moore è stata vista in prima fila da Gucci indossando un look casual con denim, distinguendosi per il suo stile più rilassato rispetto alle sfilate di alta moda. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, suscitando commenti tra gli appassionati di moda. La attrice ha optato per un outfit informale, lasciando spazio a interpretazioni sulla sua scelta di look.

Vi è chi ha faticato a credere alla nuova versione super rock di Demi Moore in front row da Gucci, strizzata in quel due pezzi total leather e con un caschetto corto e spettinato al posto della solita chioma mitologica, e a distanza di soli pochi giorni possiamo dire che aveva fatto bene: l’attrice è stata avvistata per le strade di Milano, durante l’ultima giornata di Fashion Week, con le solite onde leggere e fluenti a scenderle giù per le spalle. E per il bomber: sì, perché Settimana della Moda non significa solo couture ma anche tenute casual degne d’attenzione, e lei lo sa perfettamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

Demi Moore, capelli corti e jumpsuit in pelle alla Milano Fashion Week 2026Alla Milano Fashion Week 2026 basta un passo in front row per riscrivere le regole dello stile.

Milano Fashion Week: Demi Moore come catwoman da Gucci (e tutte le altre star in front row)Proprio come la nutrita scia di stelle che ha illuminato il front row dell'attesissimo défilé di Gucci.

