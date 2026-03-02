Milano è troppo forte Megabox costretta a cedere

Nel campionato di volley, la squadra di Milano ha ottenuto una vittoria netta contro Megabox, che si è vista costretta a cedere in tre set. I parziali sono stati 25-20, 25-15 e 25-19, con giocatori come Lanier ed Egonu che hanno segnato 20 punti ciascuno. La formazione di Megabox ha schierato Piva, Danesi e Bosio tra le titolari.

3 MEGABOX 0 (25-20, 25-15, 25-19) NUMIA: Kurtagic 7, Bosio, Lanier 20, Danesi 7, Egonu 20, Piva 8; Fersino (L), Cagnin, Akimova, Gelin, Sartori, Miner. N.e. Pietrini, Modesti (L). All. Lavarini. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 1, Omoruyi 7, Thokbuom 7, Bici 13, Ungureanu 6, Candi 4; De Bortoli (L), Giovannini 3, Butigan 1, Carletti, Lázaro. N.e. Feduzzi (L), Stoyanova, Mitkova. All. Pistola. ARBITRI: Serafin e Pozzato. NOTE: Durata set: 24', 23', 26'. Tot. 73'. Nella prima partita dei Quarti di finale dei Play-off scudetto, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia cede in tre set in poco più di un'ora ad una Numia Milano super in ogni fondamentale.