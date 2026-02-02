Bisonte Firenze Milano è troppo forte | successo ospite in poco più di un’ora
Il Bisonte Firenze perde in casa contro Milano in meno di un’ora. La squadra toscana non riesce a fermare la marcia degli ospiti, che vincono i tre set con punteggi netti. La partita si conclude 0-3, lasciando Firenze con poche chance di reagire. I numeri di Achiarri e Knollema non bastano a cambiare l’andamento dell’incontro.
Il Bisonte Firenze – Numia Vero Volley Milano 0-3 (13-25, 20-25, 15-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani ne, Knollema 12, Maleševi? 2, Bukili? 1, Tanase 8, Kaçmaz 1, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin, Bosio 2, Modesti (L2) ne, Pietrini ne, Sartori ne, Danesi 5, Kurtagi? 8, Cagnin, Lanier 14, Egonu 15, Akimova 2, Piva 17, Fersino (L1). All. Lavarini. ARBITRI: Goitre – Pernpruner. NOTE: Durata set: 20’. 22’, 21’; muri punto: Il Bisonte 3, Milano 11; ace: Il Bisonte 0, Milano 2; spettatori: 1446.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Volley Milano troppo forte per Il Bisonte Firenze: si interrompe la striscia di sette gare a punti
Un Bisonte Firenze rinfrancato dal successo al derby con la Savino Del Bene
Coach Marco Gaspari dopo la sconfitta 3-0 subita sul campo di Cuneo
