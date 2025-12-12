Mattarella | Non può evocare la pace chi muove la guerra Medio Oriente soluzione dei 2 Stati unica possibile

Il presidente Mattarella sottolinea che la pace non può essere raggiunta attraverso la guerra, evidenziando come nel Medio Oriente la soluzione dei due Stati sia l’unica via possibile. In un intervento fortemente critico, invita a riflettere sulla contraddizione di chi, muovendo conflitti, spera di imporre condizioni di pace.

“Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace: è paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni”. Nel momento in cui sono in corso i colloqui per la tregua in Ucraina, la frase pronunciata da Sergio Mattarella ha più di un significato. Il riferimento del presidente della Repubblica, intervenuto durante la cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico, non è diretto anche se in tanti avranno pensato alla Russia. E in effetti il capo dello Stato ha poi citato direttamente Mosca. Ilfattoquotidiano.it

La Stampa. . Quale sarebbe il complotto del Quirinale contro il governo Meloni denunciato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami? Lo rivelerebbero le parole di Francesco Garofani, consigliere di Mattarella, origliate da un cronista durante un pra - facebook.com facebook

Insomma, ora emerge che il consigliere del Quirinale Garofani ammette di essere stato stupidamente leggero nel parlare ed evocare scenari di rivalsa del centrosinistra contro il centrodestra. La cosa buffa è che - a interpretare quel che Garofani ha detto - il su x.com