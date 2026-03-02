Milano domina in 73? | Egonu e Lanier a 20 Megabox cede in tre set

Milano si impone nella prima partita dei quarti di finale dei playoff scudetto, battendo la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia in tre set in poco più di un’ora. Egonu e Lanier segnano entrambi 20 punti, mentre Milano mostra una netta superiorità in ogni fase del gioco. La squadra avversaria termina la partita con una sconfitta netta e senza possibilità di recupero.

Milano è troppo forte. Nella prima partita dei quarti di finale dei playoff scudetto, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia cede in tre set in poco più di un’ora contro Numia Milano, che domina in ogni fondamentale. Il match si svolge a Pesaro, con la gara di ritorno prevista per mercoledì 4 marzo alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena. La squadra di casa, guidata da Andrea Pistola, è costretta a vincere per rimandare il verdetto a una eventuale gara 3. Le milanesi, sotto la guida di Lavarini, mostrano un livello superiore in ogni aspetto tecnico e tattico, con Egonu e Lanier a segnare 20 punti ciascuna. Bici è l’unica in doppia cifra tra le tigri, con 13 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Egonu e Lanier spumeggianti: Milano vince gara-1 contro Vallefoglia e avvicina la semifinale scudettoMilano ha travolto Vallefoglia con un perentorio 3-0 (25-20; 25-15; 25-19) nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley...

