LIVE Milano-Vallefoglia 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 22-16 Egonu e Lanier si fanno sentire nel 3° set

Nel campionato di volley femminile di serie A1, si sta disputando la partita tra Milano e Vallefoglia, con il punteggio attuale di 2-0 a favore di Milano. Nel terzo set, Egonu e Lanier sono particolarmente attive, contribuendo alla situazione attuale. La partita segue gli aggiornamenti in diretta, e si può seguire anche il match tra Conegliano e Busto Arsizio, in programma dalle 17.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 25-19 E' il muro di Lanier a chiudere la partita col punteggio di 25-20. Vittoria autorevole di Milano, impressionante con le sue bocche di fuoco Egonu e Lanier. 24-19 Grande attacco di Omuruyi che abbatte letteralmente Bosio. Sangue dal naso per la giocatrice di Milano e Omuruyi si scusa. 24-18 Ancora Lanier, che tira una diagonale micidiale e siamo ai match-point. 22-18 Grandissima diagonale di Bici che trova il tocco del muro e Vallefoglia prova a rimanere in partita. 22-17 Errore inusuale di Egonu che cerca una diagonale stretta liftata, ma la palla finisce in rete.