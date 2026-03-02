Incidente a Milano autobus travolge una moto in via Senato | quattro feriti

Lunedì mattina a Milano un autobus ha investito una moto in via Senato, causando quattro feriti. L’incidente si è verificato nel centro della città e coinvolge un veicolo pubblico e due motocicli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai feriti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Milano, 2 marzo 2026 – Incidente stradale, lunedì mattina, in centro a Milano: un autobus ha travolto una moto in via Senato e quattro persone sono rimaste ferite. La dinamica L'incidente è avvenuto all'altezza del 5 di via Senato, proprio davanti all'Archivio storico, sul lato opposto, in una strada a senso unico dove si trova una corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Secondo alcuni testimoni l'autobus della linea 94 avrebbe scartato per evitare un'auto travolgendo la moto. Ma l’esatta dinamica è ancora da verificare. Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale. I feriti Dopo lo schianto, sul posto si sono precipitati alcuni mezzi del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Belpasso, incidente stradale: giovane muore, quattro feriti in una carambola tra moto e auto. Indagini in corso.Un tragico incidente stradale si è verificato ieri, giovedì 19 febbraio 2026, all'incrocio tra le vie Nettuno e Leoncavallo, all'altezza dello...

