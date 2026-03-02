Milano buona la prima Vallefoglia ko in tre set

La Numia Vero Volley Milano ha iniziato i playoff scudetto con una vittoria netta contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, battendola in tre set nella prima gara dei quarti di finale. La squadra ha mostrato un gioco efficace e deciso, portando a casa il primo risultato utile nella serie. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-0.

È iniziata nel migliore dei modi l'avventura nei playoff scudetto della Numia Vero Volley Milano, sbarazzatasi con un nettissimo 3-0 della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia in gara-1 dei quarti di finale. La squadra del Consorzio, reduce dalla facile vittoria casalinga nel ritorno dei playoff di Champions League contro l'Olympiacos Pireo valsa la qualificazione ai quarti di finale contro il VakifBank Istanbul, è tornata in campo all'Allianz Cloud con la miglior formazione possibile: recuperata al 100% anche Khalia Lanier, dopo l'infortunio alla caviglia. Nel primo set a fare la differenza però sono stati i muri, di Anna Danesi, Paola Egonu e soprattutto Hena Kurtagic, insuperabile al centro per le schiacciatrici avversarie.