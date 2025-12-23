LIVE Vallefoglia-Milano 2-1 A1 volley femminile in DIRETTA | le Tigri tentano la fuga livello altissimo nel quarto set
Segui la diretta della partita di Serie A femminile tra Vallefoglia e Milano, con il risultato attuale di 2-1. Le Tigri cercano di allungare nel quarto set, in un match caratterizzato da elevata intensità. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sui momenti salienti dell'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 Time out Vallefoglia 13-10 Danesi chiude sulla rete dopo la ricezione slash 13-9 MOOOOOOOOOOOONSTEEEEER BLOOOOOOCK DANESIIIII!!! 13-8 Diagonale di Egonu senza rincorsa. 13-7 CHE SCAMBIOOOOOOOOOOOOO!!!!! Tutti in piedi al termine di un punto bellissimo con continue difese da entrambe le parti. A mettere la parola fine a questo rally è stato il muro di Butigan. Ma applausi per entrambe le squadre 12-7 MUUUUUROOOOOOOO BUTIGAAAAAN! 11-7 Pallonetto di Bici con la palla che cade sui tre metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Torna in campo domani, martedì 23 dicembre, il campionato nazionale di serie A1 Tigotà. La Megabox Vallefoglia riceverà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle 20 la visita della Numia Milano, una delle candidate al titolo tricolore. https://www.radioincontro - facebook.com facebook
Pallavolo A1F - La Numia Vero Volley Milano cerca conferme nella tana delle Tigri di Vallefoglia x.com
