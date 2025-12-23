LIVE Vallefoglia-Milano 2-1 A1 volley femminile in DIRETTA | le Tigri tentano la fuga livello altissimo nel quarto set

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta della partita di Serie A femminile tra Vallefoglia e Milano, con il risultato attuale di 2-1. Le Tigri cercano di allungare nel quarto set, in un match caratterizzato da elevata intensità. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sui momenti salienti dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 Time out Vallefoglia 13-10 Danesi chiude sulla rete dopo la ricezione slash 13-9 MOOOOOOOOOOOONSTEEEEER BLOOOOOOCK DANESIIIII!!! 13-8 Diagonale di Egonu senza rincorsa. 13-7 CHE SCAMBIOOOOOOOOOOOOO!!!!! Tutti in piedi al termine di un punto bellissimo con continue difese da entrambe le parti. A mettere la parola fine a questo rally è stato il muro di Butigan. Ma applausi per entrambe le squadre 12-7 MUUUUUROOOOOOOO BUTIGAAAAAN! 11-7 Pallonetto di Bici con la palla che cade sui tre metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

live vallefoglia milano 2 1 a1 volley femminile in diretta le tigri tentano la fuga livello altissimo nel quarto set

© Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 2-1, A1 volley femminile in DIRETTA: le Tigri tentano la fuga, livello altissimo nel quarto set

Leggi anche: LIVE Milano-Vallefoglia 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Vero Volley in fuga nel terzo set, 11-5

Leggi anche: LIVE Vallefoglia-Milano 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: le milanesi provano ad allungare nel terzo set

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida d’alta classifica; Anna Danesi, la quiete prima della vittoria Streaming | IT; Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Ottava puntata | 4-3-2-1 in Diretta Streaming | IT.

live vallefoglia milano 2LIVE Vallefoglia-Milano 2-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 25-23, le Tigri vincono il terzo set in rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.