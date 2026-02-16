Buona la prima a Doha di Sinner battuto Machac in due set

Jannik Sinner ha iniziato bene il torneo di Doha, vincendo il suo primo match contro Machac in due set. La vittoria arriva dopo la delusione degli Australian Open, dove aveva perso contro Djokovic. Sinner ha mostrato una buona forma e ha conquistato il primo punto in questa nuova stagione.

L'altoatesino è rientrato al meglio nel circuito dopo il ko degli Australian Open contro Djokovic. ROMA - Buona la prima a Doha di Jannik Sinner. L'azzurro, numero due del mondo e del seeding, nel primo turno del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335), ha battuto il ceco Tomas Machac, 31 del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-4, in poco più di un'ora di gioco. Agli ottavi di finale l'altoatesino sfiderà l'australiano Alexei Popyrin, 53 del mondo, vincitore oggi contro la wild card di casa Mubarak Shannan Zayid con lo score di 6-0 6-2.