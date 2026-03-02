Incidente in centro a Milano autobus investe una moto | quattro feriti di cui due passeggere del bus

Un incidente si è verificato questa mattina nel centro di Milano quando un autobus Atm ha investito una moto. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui due passeggeri del bus. L’incidente è avvenuto lunedì 2 marzo e le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente in centro a Milano nella mattina di lunedì 2 marzo. Lo scontro è avvenuto tra un autobus Atm e una moto. Segnalati quattro feriti. Lo scontro L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 9 in via Senato, all'altezza del civico 5 davanti all'Archivio di Stato. Sebbene la dinamica non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incidente a Milano, autobus travolge una moto in via Senato: quattro feritiMilano, 2 marzo 2026 – Incidente stradale, lunedì mattina, in centro a Milano: un autobus ha travolto una moto in via Senato e quattro persone sono...

Autobus travolge una moto in centro a Milano: quattro persone ferite tra cui il conducente AtmUn incidente tra un autobus e una moto si è verificato questa mattina in via Senato, nei pressi dell'Archivio Storico, a Milano.

