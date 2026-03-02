Milan SOS Bartesaghi | escluse lesioni verso il Derby torna Gimenez

Il Milan ha comunicato che Bartesaghi è stato escluso dalle liste di convocati a causa di una lesione, ma non ci sono rischi di assenza per il Derby contro l’Inter. La squadra potrà contare su Gimenez, che torna a disposizione dopo un periodo di assenza. La partita contro l’Inter è programmata per domenica 8 marzo alle 20:45.

Risentimento al flessore per il difensore azzurro: Allegri punta al recupero lampo mentre il messicano rientra in gruppo dopo l'operazione. L'allarme rosso in casa Milan rientra parzialmente in vista del Derby della Madonnina contro l'Inter capolista, fissato per domenica 8 marzo alle 20:45. Il tecnico Max Allegri riceve il semaforo verde dallo staff medico per Davide Bartesaghi: gli esami strumentali condotti dopo il trauma riportato allo Zini contro la Cremonese hanno scongiurato lesioni muscolari.