Milan senti Mauro | Maignan è un mostro tra i pali Leao non è un centravanti deve stare sull’esterno

Durante l'ultima puntata di 'Pressing', Massimo Mauro ha analizzato la sfida Roma-Milan, focalizzandosi sulle prestazioni di Mike Maignan e Rafael Leao. Mauro ha sottolineato l'importanza del portiere francese come elemento fondamentale della squadra e ha condiviso alcune riflessioni sul ruolo di Leao, evidenziando come il suo talento si esprima al meglio sull’esterno del campo.

Dopo due vittorie consecutive con Como e Lecce, il Milan di Massimiliano Allegri frena. Nella serata di ieri è andata in scena la gara tra Roma e Milan, valida per la 22^ giornata di Serie A e terminata con il risultato di 1-1. Al primo gol in rossonero di Koni De Winter ha risposto Lorenzo Pellegrini, bravo a pareggiare i conti su calcio di rigore causato da un tocco di braccio (largo) di Davide Bartesaghi. Nel post-partita, durante l'ultima puntata di 'Pressing', Massimo Mauro ha commentato la gara, sottolineando le prestazioni di due giocatori: Mike Maignan e Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole.

