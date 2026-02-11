De Winter apre il cuore rossonero | Volevano chiamarmi Seedorf Allegri? Fondamentale

De Winter si presenta come nuovo volto della difesa del Milan, portando con sé un passato juventino che ora lascia spazio alla maglia rossonera. A Trigoria e dintorni lo conoscono bene, visto che il suo nome circola già tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L’ex juventino ha già fatto capire quanto tenga alla maglia che indossa ora e ha parlato di come Allegri sia stato fondamentale nel suo percorso. Nei prossimi mesi, sarà interessante vedere come si inserirà nella squadra e se riuscirà a lasciare il segno anche in Serie A.

Il volto nuovo della difesa del Milan ha un nome e un cognome che a Trigoria e dintorni conoscono bene per i trascorsi juventini, ma che oggi batte forte per i colori rossoneri. Koni De Winter, pilastro del pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri in questa serrata lotta scudetto, si è messo a nudo in una lunga intervista concessa a Tuttosport, ripercorrendo le tappe di una carriera che lo ha portato dal Belgio al centro della difesa del Diavolo. L’impatto con il mondo milanista sembra essere stato un ritorno alle origini per il classe 2002. “Da bambino usavo sempre il Milan alla Play-Station”, ha svelato il difensore, aggiungendo un dettaglio inedito sulla sua nascita: il padre, grande ammiratore di Clarence Seedorf, avrebbe voluto chiamarlo proprio come il fuoriclasse olandese. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - De Winter apre il cuore rossonero: “Volevano chiamarmi Seedorf. Allegri? Fondamentale” Approfondimenti su De Winter Milan De Winter: “Da piccolo seguivo il Milan in Champions, papà voleva chiamarmi come Seedorf” Koni De Winter, giovane difensore del Milan, ha raccontato di aver seguito da bambino le partite di Champions League del club rossonero. Prima pagina Tuttosport: “De Winter: ‘Da Allegri a Seedorf, il mio Milan'” De Winter ha parlato del suo Milan, il team che sta cercando di rilanciare sotto la guida di Seedorf. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su De Winter Milan Argomenti discussi: Bologna - Milan (0-3) Serie A 2025; Bologna-Milan (0-3), le pagelle: Allegri vince senza Leao e Pulisic. Ora l'Inter torna a -5. Passo in avanti verso la Champions League; Un primo tempo difficile e gli effetti del pari sulla classifica: Milan, parla Allegri; Prima pagina Tuttosport: De Winter: ‘Da Allegri a Seedorf, il mio Milan'. SVELATA LA DATA D'USCITA del SECONDO volume della serie "Winter dreams series" La Winter Dreams Series di Ayla Dade ci apre le porte di un mondo fatto di rivalità sportive che bruciano più di un allenamento, sogni da inseguire e cuori pronti a ris - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.