De Winter Milan la svolta del belga | Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio

Koni De Winter ha vissuto una svolta nel Milan, con Allegri e i dirigenti che si mostrano soddisfatti delle sue recenti prestazioni. A gennaio, un tentativo di trasferimento dalla Premier League è stato respinto, ma i dettagli di questa operazione non sono stati confermati ufficialmente. Il giornalista Nicolò Schira ha condiviso un retroscena di mercato riguardante il difensore belga e le sue vicende recenti.

Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo! Torino Lazio, il silenzio assordante delle due tifoserie: la riflessione di Polverosi. Sarri ha un solo modo per salvare la stagione Infortunio Bonny, c’è la decisione tra il Como e il derby col Milan: ecco come verrà gestito! E sul rientro di Lautaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Calciomercato Milan, spunta un nuovo difensore dalla Premier League: opportunità per gennaioCome noto, il calciomercato è aperto da inizio gennaio ma il Milan ha già piazzato il primo colpo prima di Natale. Leggi anche: Bastoni Inter, respinto l’assalto dall’Arabia e dalla Premier? Così il club vuole blindare il difensore! Contenuti utili per approfondire Winter Milan. Temi più discussi: Cremonese-AC Milan 0-2, Serie A Enilive 2025/2026: intervista di Koni De Winter; Milan, Gabbia non ce la fa: De Winter verso la titolarità; Milan, De Winter: Inter? Derby è come dice Leao. Importante per tutti; Milan, Gabbia problema alla coscia destra nel riscaldamento: risparmiato per precauzione. Milan, De Winter: Contento per Pavlovic, la difesa a quattro può essere un'opzioneKoni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Cremonese: Sono contento che. tuttomercatoweb.com FLASH | Milan, cambio nella distinta: gioca De Winter e non Gabbia, il motivoMilan Parma – Cambio dell’ultimo minuto per il Milan di Allegri nella formazione ufficiale che affronterà il Parma. In difesa non ci sarà Gabbia, ma De Winter. Inizialmente Allegri aveva scelto il ... fantamaster.it De Winter-Milan, Moretto svela il retroscena: "A gennaio Disasi avrebbe potuto sostituirlo.." x.com De Winter a Milan TV: «Non importa dove gioco, l'importante è essere in campo. Ora pensiamo al Derby» #MilanPress facebook