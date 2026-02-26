Milan per Estupinan si valuta una cessione in estate? In bilico altri due
L'obiettivo del Milan resta tornare a giocare la Champions League a partire dalla prossima stagione. Nel caso in cui il Diavolo dovesse riuscirci, la rosa al momento a disposizione di Massimiliano Allegri non sarà per nulla adeguata, specialmente a livello numerico, ma anche a livello di qualità. La dirigenza rossonera dovrà per forza di cosa rinforzare e allungare la squadra per giocare una competizione in più. Occhio però anche alle possibili cessioni in estate. Tanti giocatori infatti potrebbero non rientrare più nel progetto del Diavolo. Il punto lo fa 'Tuttosport' su tre giocatori nello specifico. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ceduto Loftus-Cheek in estate? Occhio al colpo: nel mirino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Nkunku, non bastano i gol: offerta del Fenerbahçe, il Milan valuta la sua cessioneIl calciomercato invernale sta per riaprire i battenti (2 gennaio - 2 febbraio 2026) e il Milan valuta se cedere o meno Christopher Nkunku, preso in...
Dumfries Inter, l’allarme di Romano: «Si aspettava la cessione già in estate! Occhio a cosa può accadere tra gennaio e la prossima estate»di Redazione Inter News 24Dumfries Inter, l’allarme di Romano sul futuro dell’esterno olandese: la cessione, soprattutto in estate, prende sempre più...
Temi più discussi: Milan, lo scudetto si allontana: perde a S. Siro col Parma e l'Inter vola a +10; Milan-Parma, le ufficiali: spazio a Estupiñan, davanti Pulisic-Leao; Milan, Jashari ed Estupinan verso una maglia da titolare; Milan - Parma (0-1) Serie A 2025.
Estupinan verso l’addio al Milan: una squadra di Serie A pronta a prenderlo in prestito | CMArrivato durante la scorsa estate per sostituire Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal, Pervis Estupinan non ha convinto l’ambiente Milan con il terzino ecuadoregno destinato a salutare i rossoneri a ... calciomercato.it
Novità particolare di formazione nel Milan: Bartesaghi scala in difesa, rispolverato EstupinanNovità interessante di formazione per il Milan oggi contro il Parma. Con l'assenza di Pavlovic, convocato sì, ma non al meglio dopo la forte botta al perone subita ... milannews.it
«ESTUPIÑÁN VERSO L'ADDIO! IL BOLOGNA CHIAMA IL TERZINO DEL MILAN: PRESTITO IN VISTA O CESSIONE DOPO IL MONDIALE» #Estupinan #Milan #Calciomercato #Bologna #SerieA #Mondiale2026 x.com
«ESTUPIÑÁN VERSO L'ADDIO! IL BOLOGNA CHIAMA IL TERZINO DEL MILAN: PRESTITO IN VISTA O CESSIONE DOPO IL MONDIALE» #Estupinan #Milan #Calciomercato #Bologna #SerieA #Mondiale2026 - facebook.com facebook