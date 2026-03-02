Milan numeri da top europea fuori casa | solo il Bayern Monaco come i rossoneri in stagione

Il Milan ha registrato numeri sorprendenti in trasferta, mantenendo l’imbattibilità in questa stagione. Solo il Bayern Monaco ha fatto meglio tra le squadre europee, con risultati simili. La squadra rossonera punta ora a superare un record storico della stagione 200304. La situazione attuale mostra una forte solidità fuori casa, con risultati che si distinguono nel panorama europeo.

Il Milan torna subito alla vittoria dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Parma di Carlos Cuesta e fa registrare dei numeri da capogiro. Nell'ultimo weekend, quello della 27^ giornata di Serie A, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri era ospite della Cremonese allo stadio 'Giovanni Zini'. I rossoneri sono scesi in campo all'orario inusuale delle 12:30 e hanno portato a casa un successo fondamentale in vista del derby contro l'Inter di domenica prossima e per quanto riguarda la corsa Champions. Il Milan ha vinto contro la squadra di Davide Nicola 0-2 grazie ai gol nel finale di Pavlovic e Leao. La sedicesima vittoria in campionato porta con sé un dato che fa impressione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, numeri da record: solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund come i rossoneri, il datoDopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, i rossoneri sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri.

Milan, solo il Bayern Monaco come te in Europa: ecco il dato che incorona i rossoneriL'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica ampio spazio alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, sottolineando con numeri e...

MILAN E BAYERN MONACO IMBATTUTI FUORI CASA Il Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco.

