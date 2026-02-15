Milan solo il Bayern Monaco come te in Europa | ecco il dato che incorona i rossoneri

Il Milan si distingue in Europa perché solo il Bayern Monaco ha ottenuto più punti nei gironi di questa stagione. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri sono tra le poche squadre a mantenere un rendimento elevato, con una media di punti che li mette al pari dei tedeschi. Un esempio concreto è la vittoria contro il Newcastle, che ha contribuito a consolidare questa posizione di privilegio.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica ampio spazio alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, sottolineando con numeri e statistiche l'ottimo lavoro svolto dal tecnico livornese insieme al suo staff. In particolare, il quotidiano ha riportato alcuni dati che inseriscono il Milan nell'élite del calcio europeo e spiegano la mentalità che la squadra ha assorbito dal lavoro di Max. Come riporta la 'Rosea', il Milan non ha ancora registrato sconfitte in trasferta in questa Serie A. L'unica partita senza punti del Diavolo è stata la prima di campionato contro la Cremonese, giocata a 'San Siro'.