Milan | Gimenez non molla

Santiago Gimenez vive un momento cruciale della sua avventura rossonera. Il 24enne attaccante messicano, fermo da quasi cinque mesi per un infortunio alla caviglia destra, ha effettuato una visita di controllo decisiva nelle ultime ore per valutare il via libera al rientro in gruppo. L’infortunio risale al 28 ottobre 2025 durante Milan-Atalanta, quando un problema alla caviglia inizialmente gestito con terapie conservative si è aggravato, portando a un intervento di pulizia artroscopica ad Amsterdam il 18 dicembre 2025. Da allora, Gimenez ha seguito un intenso programma di riabilitazione e riatletizzazione, culminato con la fase pre-atletica completata positivamente. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

