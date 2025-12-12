Milan mistero Gimenez | 5 nomi per sostituirlo

Il Milan valuta il futuro di Santiago Gimenez, il suo attaccante acquistato lo scorso anno. Attualmente in recupero da un infortunio, il giocatore non ha ancora dimostrato piena sicurezza. Igli Tare sta monitorando la situazione e potrebbe intervenire sul mercato con cinque potenziali nomi per rinforzare l’attacco rossonero.

Il Milan valuta di cedere dopo un anno il suo attaccante: Santiago Gimenez sta recuperando da un infortunio, ma non convince Igli Tare prende appunti e proverà ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il miglior marcatore in campionato del club rossonero in questo momento è Pulisic. Non è un dramma, ma è sicuramente significativo. Santiago Gimenez non convince, Nkunku è stato un flop. E da Leao non ti aspetti di certo 20 gol stagionali. O forse non adesso. Santiago Gimenez può lasciare il Milan dopo un anno (ANSA) Calciomercato.it Ad ogni modo, la caviglia del messicano sembra stare meglio, ma il giocatore è fermo da un mese e mezzo e non ci sono ancora i presupposti per il ritorno in campo. Calciomercato.it

"L'infortunio sta assumendo i contorni del mistero", così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ? Il percorso al Milan è sempre più complicato e ci sarebbero dei club tedeschi interessati a lui?? #Gimenez #AcMilan - facebook.com facebook

Gimenez ieri a Milanello ha lavorato ancora a parte e l'infortunio sta assumendo i contorni del mistero. La sensazione è che il suo percorso al Milan sia ormai dannatamente complicato e alla finestra ci sono soprattutto club tedeschi @Gazzetta_it x.com