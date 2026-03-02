Gimenez non molla e vuole tenersi il Milan | il recupero la concorrenza Allegri

Gimenez ha espresso chiaramente il desiderio di restare al Milan e sta lavorando per recuperare la forma migliore. È in corsa con altri giocatori per un posto in squadra, mentre l’allenatore Allegri sta valutando le sue opzioni. Secondo quanto riferito, il giocatore avrebbe confidato ad alcuni amici la volontà di convincere l’allenatore a convocarlo anche per la prossima partita contro l’Inter.

Santi Gimenez vuole riprendersi il Milan. E anche il più velocemente possibile. Sul calendario di casa ha cerchiato una data: 8 marzo, giorno del derby contro l'Inter, una sfida che può indirizzare in modo molto importante la stagione del Milan, a seconda del risultato. Il messicano scalpita, nonostante sia fermo da quattro mesi per l'infortunio alla caviglia subìto il 28 ottobre scorso in campionato contro l'Atalanta. Il 18 dicembre è volato ad Amsterdam per operarsi e ora il peggio sembra alle spalle. Vederlo tra i convocati nel derby è molto difficile, ma intanto lui ci spera. E parecchio. Gimenez in queste ore si sottoporrà a una visita di controllo alla caviglia: sarà uno spartiacque per capire se potrà tornare ad allenarsi con il gruppo.