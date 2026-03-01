Milan Futuro-Folgore Caratese le formazioni ufficiali | Oddo conferma i suoi titolari

Alle ore 14:30 si tiene la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, valida per la 26ª giornata della Serie D 202526. Oddo ha confermato i titolari per il Milan Futuro, mentre le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. La sfida si svolge sul campo di casa del Milan Futuro.

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita casalinga fondamentale per le ambizioni dei giovani rossoneri. Alle 14:30, la sfida con la Folgore Caratese guidata da Nicola Belmonte. I rossoneri vogliono dare continuità agli ultimi due successi consecutivi con Breno e Caldiero Terme. Quella di oggi è una vera sfida al vertice perché i rossoneri terzi ospiteranno al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno la squadra prima in classifica che sta dominando il Girone B di Serie D. Ottenere un successo oggi sarebbe un segnale di forza e maturità per i giovani rossoneri. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Folgore Caratese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

