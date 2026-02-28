Milan Futuro-Folgore Caratese | numeri e dove vederla Ecco cosa c’è da sapere

Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese. La gara si svolgerà in questo fine settimana e saranno coinvolti i due club. Sono stati resi noti i numeri delle squadre e le modalità per seguire l’incontro. Di seguito, i dettagli su orari, canali e modalità di visione.

Il Milan Futuro torna in campo domani. Per la squadra di Massimo Oddo la sfida in casa contro la Folgore Caratese. Ecco tutti i dettagli sulla sfida dal sito del club rossonero. (fonte: acmilan.com) - Dopo la bella vittoria di Caldiero il Milan Futuro di Massimo Oddo ospita al Chinetti il match clou della 26ª giornata del Girone B di Serie D: Milan Futuro-Folgore Caratese. Terza contro prima, 41 punti contro 52. Una gara d'alta classifica che misura ambizioni e crescita del gruppo rossonero, già vincente 3-2 nell'andata di Carate Brianza. Introduciamo l'appuntamento con la nostra Match Preview. I rossoneri arrivano al big match in un momento di forma e mentalità decisamente buono.