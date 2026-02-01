Milan Futuro Oddo commenta il pareggio | Non è stata tra le migliori prestazioni Fa parte del percorso

Dopo il pareggio per 2-2 contro Scanzorosciate, l’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, non si nasconde. Dice che la partita non è stata tra le migliori e che ci sono ancora margini di miglioramento. Oddo riconosce che questa gara fa parte del percorso della squadra e invita a guardare avanti senza drammatizzare.

Altro brutto passo indietro per il Milan Futuro. Dopo la deludente sconfitta casalinga con la Casatese Merate, i rossoneri cercavano riscatto, che non è arrivato. Nel match di oggi, valido per la 22^ giornata del campionato di Serie D, la squadra allenata da Massimo Oddo ha pareggiato 2-2 in casa dello Scanzorosciate. Il pareggio fa male perché dopo 7' minuti di gara il Milan era passato in vantaggio di due gol con Emanuele Sala e Lorenzo Ossola. Un calo di concentrazione generale della squadra ha portato i padroni di casa prima a rientrare in partita a fine primo tempo, poi a trovare il pareggio nella parte finale di gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il match tra Scanzorosciate e Milan Futuro si è concluso con un pareggio 2-2.

