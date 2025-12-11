Caressa | Rabiot il più importante del Milan vero trascinatore Leao…

Durante il post partita di Torino-Milan, vinta dai rossoneri in rimonta, Fabio Caressa ha analizzato l'incontro sottolineando l'importanza di Rabiot come vero trascinatore della squadra. Il giornalista di Sky Sport ha evidenziato il ruolo chiave del centrocampista francese, anche menzionando le prestazioni di Leao e l'impatto complessivo della partita.

