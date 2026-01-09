Durante il derby di Supercoppa, Sorloth ha commesso un errore clamoroso sotto porta, sprecando un’occasione importante per la Juventus. L’episodio, filmato e condiviso online, ha attirato molta attenzione sui social. Un errore che ha inciso sul risultato finale, contribuendo alla sconfitta contro il Real Madrid. Questo episodio evidenzia come, anche in momenti cruciali, le piccole imprecisioni possano avere conseguenze significative nel calcio di alto livello.

Sorloth Juve, errore virale a porta vuota e rete della bandiera nel derby di Supercoppa perso contro il Real. L’attenzione degli uomini mercato della Juventus è costantemente rivolta ai campionati esteri, alla ricerca del profilo giusto per potenziare l’attacco di Luciano Spalletti. Tra i nomi monitorati spicca quello di Alexander Sorloth, centravanti dell’ Atletico Madrid, che nelle ultime ore è diventato il protagonista assoluto – nel bene e soprattutto nel male – sui social network di tutto il mondo. Durante la rovente semifinale di Supercoppa di Spagna andata in scena contro i rivali storici del Real Madrid, il norvegese si è reso autore di un errore che ha del surreale e che ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando l’ironia dei tifosi avversari e la disperazione dei Colchoneros. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sorloth Juve: che errore dell'obiettivo bianconero! Ha sbagliato un gol clamoroso sotto porta, il VIDEO è diventato virale

