Il Milan si sta concentrando sul mercato del Genoa per rinforzare la propria rosa, con l’obiettivo di consolidare la rosa a disposizione dell’allenatore. Dopo l’arrivo di Koni De Winter, i rossoneri valutano ulteriori operazioni in vista della seconda parte della stagione. Questa strategia riflette l’interesse del club nel rafforzare la squadra attraverso opportunità offerte dal mercato italiano, mantenendo un occhio attento alle opportunità di crescita.

Il Milan guarda in casa Genoa per rinforzare la propria rosa con i rossoneri che starebbero valutando un altro colpo dopo quello che ha portato Koni De Winter in rossonero. Durante la scorsa estate il Milan scelse Koni De Winter per sostituire Malick Thiaw dopo la partenza del tedesco destinazione Newcastle. Milan, nuovo colpo dal Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo l’acquisto del belga potrebbe esserci un altro colpo da parte del Milan in casa Genoa con la dirigenza rossonera che starebbe guardando con attenzione ad un altro calciatore della formazione di Daniele De Rossi. Un affare che potrebbe andare in porto in vista della prossima estate considerato il fatto che i liguri non hanno intenzione di privarsi di uno dei giocatori più importanti della rosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Occhi in casa Genoa, nuovo colpo Milan dai rossoblu

Leggi anche: Un Mister Futuro per il Genoa: i rossoblù scelgono come nuovo allenatore Daniele De Rossi

Leggi anche: Vieira Genoa, ore decisive in casa rossoblù: giornata determinante per il futuro del tecnico, le ultimissime

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

De Rossi a Roma, l'allenatore del Genoa torna all'Olimpico: carriera, età, esonero, frasi celebri; Occhi in casa Genoa, nuovo colpo Milan dai rossoblu; Colpo a sorpresa in casa Genoa? Trattativa avviata per l’ex Fiorentina; Milan, occhi puntati su Norton-Cuffy: dialoghi col Genoa.

Genoa, per l'attacco spunta un nuovo nome: occhi su Emegha dello Strasburgo - Se da un lato Patrick Vieira è alle prese con i recuperi in vista della sfida contro l'Udinese, dall'altro la società è alla ricerca di nuovi rinforzi per il mercato di gennaio. m.tuttomercatoweb.com

Il Genoa pensa al clamoroso ritorno di El Shaarawy per gennaio. Occhi pure su Gudelj - Ne parla questa mattina l'edizione genovese de la Repubblica, secondo la quale il Grifone proverà a rinforzarsi durante il mercato di gennaio per ... tuttomercatoweb.com

Genoa, oggi l’annuncio di Lopez come nuovo ds - Sono state ore decisive in casa Genoa per il futuro di Patrick Vieira ma non solo: tutte le novità sui rossoblù 00:00 – Atteso in giornata l’annuncio di Lopez come nuovo ds. gianlucadimarzio.com

Stesso posto, stessa ora. Abbiamo ancora negli occhi le azioni che hanno acceso il Taliercio due giorni fa, ma è già tempo di EuroCup. Sta sera si torna, con lo stesso sguardo e la stessa energia. La squadra vi aspetta. Ci vediamo a casa. - facebook.com facebook