Roma-Milan 1-1 | De Winter illude i rossoneri ma il rigore di Pellegrini firma il pari

Roma e Milan si sono affrontate il 25 gennaio 2026 in un incontro che ha ricordato la sfida di andata, ma con un esito differente. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, grazie a un rigore di Pellegrini che ha pareggiato il gol di De Winter. Un risultato che conferma l’equilibrio tra le due squadre, in una sfida caratterizzata da momenti di tensione e fair play.

Roma 25 gennaio 2026 - Per lunghi tratti è sembrato un replay della gara di andata, ma il risultato questa volta è diverso. Finisce 1-1 all'Olimpico tra Roma e Milan nel big match di questa ventiduesima giornata di Serie A. Il Milan soffre per tutto il primo tempo, ma la sblocca nella prima parte della ripresa con il gol di De Winter. La rete del belga illude i rossoneri, ma proprio come nella gara di andata i giallorossi hanno la chance di pareggiare dal dischetto del rigore, questa volta però segna Pellegrini. La Roma in questo modo trova il pareggio e riscatta in parte il ko di San Siro. Il punto ottenuto porta i romanisti al terzo posto a quota 43 punti, i milanisti restano secondi a quota 47, ma ora si apre la forbice con l'Inter davanti a +5.

