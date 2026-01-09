Due studenti travolti dal bus davanti scuola amputata la gamba a una 14enne | Incastrata sotto le ruote
Due studenti di 14 anni sono stati travolti da un bus all'uscita da scuola a Noventa Vicentina. A una delle vittime è stata amputata parte della gamba sinistra, mentre l'altro adolescente ha riportato alcune fratture. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Studenti investiti da un bus, una 14enne perde parte di una gamba: l'incidente all’uscita dalla scuola nel Vicentino
Leggi anche: Scooter contro furgone, 14enne muore a Osimo mentre va a scuola: “Ragazzo d’oro, travolti da dolore cieco”
Bus investe due alunni dopo l'uscita da scuola: una ragazza ha la gamba schiacciata da una ruota; Studenti investiti da un bus all'uscita da scuola, grave una ragazza di prima superiore rimasta incastrata con la gamba sotto le ruote; Noventa Vicentina, due studenti investiti da un autobus all’uscita della scuola: una ragazza è in condizioni serie; NOVENTA VICENTINA | STUDENTI INVESTITI DA UN BUS: UNA GIOVANE RISCHIA DI PERDERE LA GAMBA.
Due studenti travolti dal bus davanti scuola, amputata la gamba a una 14enne: “Incastrata sotto le ruote” - A una delle vittime è stata amputata parte della gamba sinistra, mentre l’altro adolescente ha riportato ... fanpage.it
Vicenza, bus travolge due alunni di fronte a scuola: amputata la gamba a una 15enne - Noventa Vicentina, è successo alla fine delle lezioni quando i ragazzi stavano aspettando il mezzo per tornare a casa. corrieredelveneto.corriere.it
Bus investe due alunni dopo l’uscita da scuola: una ragazza ha la gamba schiacciata da una ruota - Grave incidente oggi pomeriggio a Noventa Vicentina (in provincia di Vicenza), nei pressi di un istituto scolastico, dove due studenti sono stati investiti da un autobus della società di trasporti Svt ... orizzontescuola.it
La lettera aperta di Agostino Veronese, 19 anni, uno dei 65.000 studenti travolti dal semestre filtro di Medicina. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.