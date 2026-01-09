Due studenti di 14 anni sono stati travolti da un bus all'uscita da scuola a Noventa Vicentina. A una delle vittime è stata amputata parte della gamba sinistra, mentre l'altro adolescente ha riportato alcune fratture. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Studenti investiti da un bus, una 14enne perde parte di una gamba: l'incidente all’uscita dalla scuola nel Vicentino

Leggi anche: Scooter contro furgone, 14enne muore a Osimo mentre va a scuola: “Ragazzo d’oro, travolti da dolore cieco”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bus investe due alunni dopo l'uscita da scuola: una ragazza ha la gamba schiacciata da una ruota; Studenti investiti da un bus all'uscita da scuola, grave una ragazza di prima superiore rimasta incastrata con la gamba sotto le ruote; Noventa Vicentina, due studenti investiti da un autobus all’uscita della scuola: una ragazza è in condizioni serie; NOVENTA VICENTINA | STUDENTI INVESTITI DA UN BUS: UNA GIOVANE RISCHIA DI PERDERE LA GAMBA.

Due studenti travolti dal bus davanti scuola, amputata la gamba a una 14enne: “Incastrata sotto le ruote” - A una delle vittime è stata amputata parte della gamba sinistra, mentre l’altro adolescente ha riportato ... fanpage.it