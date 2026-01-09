Due studenti travolti dal bus davanti scuola amputata la gamba a una 14enne | Incastrata sotto le ruote

🔊 Ascolta la notizia

Due studenti di 14 anni sono stati travolti da un bus all'uscita da scuola a Noventa Vicentina. A una delle vittime è stata amputata parte della gamba sinistra, mentre l'altro adolescente ha riportato alcune fratture. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

