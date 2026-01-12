Durante la cerimonia degli Golden Globes 2026, tenutasi tra il 11 e il 12 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, è stato annunciato il vincitore come miglior attore, con Timothée Chalamet che ha superato colleghi come Leonardo DiCaprio e George Clooney. Di seguito, una panoramica completa dei riconoscimenti assegnati durante questa 83ª edizione.

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, all’interno del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, si è alzato il sipario sull’83esima edizione dei Golden Globes. La cerimonia, tra abiti couture, discorsi e standing ovation, ha incoronato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA), confermandosi come il primo, vero termometro della stagione dei premi. Tra i momenti più commentati della serata, il trionfo di Timothée Chalamet, premiato come miglior attore, che ha avuto la meglio su giganti di Hollywood come Leonardo DiCaprio e George Clooney. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori

Leggi anche: Critics Choice Awards 2026: i vincitori categoria per categoria. Chalamet batte DiCaprio come miglior attore

Leggi anche: Golden Globes 2026, trionfo per «Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson, «Hamnet» miglior film drammatico: tutti i vincitori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Timothée Chalamet ha raddoppiato il carico di Chrome Hearts e Timberland ai Golden Globe 2026; Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner | Alla mia compagna ti amo; Golden Globes | trionfo per Timothée Chalamet e Adolescence | GALLERY; Golden Globe 2026 VIDEO | trionfa Una battaglia dopo l’altra premiati Timothée Chalamet e Adolescence ecco i vincitori.

Ai Golden Globes 2026 trionfa “Una battaglia dopo l’altra” e Chalamet in “Marty Supreme” - M olte conferme ( Una battaglia dopo l’altra, Timothée Chalamet) e poche sorprese in questa fin troppo sobria notte dei Golden Globes 2026. iodonna.it