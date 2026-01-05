Critics Choice Awards 2026 | i vincitori categoria per categoria Chalamet batte DiCaprio come miglior attore

I Critics Choice Awards 2026 hanno riconosciuto i migliori nel cinema e nella televisione, con celebrazioni che riflettono la varietà e la qualità dell’attuale panorama artistico. Tra i vincitori, Timothée Chalamet ha superato Leonardo DiCaprio come miglior attore, sottolineando le dinamiche in evoluzione nel settore. La cerimonia si è consolidata come una delle più rappresentative della stagione, evidenziando un approccio più diffuso e articolato ai premi.

I Critics Choice Awards 2026 hanno celebrato una delle stagioni più affollate e stratificate degli ultimi anni, distribuendo i riconoscimenti in modo corale e confermando una tendenza sempre più marcata verso premi diffusi, capaci di fotografare la complessità dell'attuale panorama audiovisivo. Cinema e televisione si sono divisi la scena senza un unico dominatore assoluto, ma con una costellazione di titoli, autori e interpreti che hanno trovato spazio e legittimazione critica. Nel cinema, il premio per il miglior film ha abbracciato un'ampia rosa di opere, miglior film riconoscendo One Battle After Another che ha battuto Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Jay Kelly, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams e Wicked: For Good.

Il discorso di Timothée Chalamet dopo la vittoria del suo primo Critics Choice Award come migliore attore protagonista. x.com

Award Season 2026: Critics Choice Awards - 4 gennaio Golden Globes - 11 gennaio Oscar noms - 22 gennaio Grammy Awards - 1 febbraio BAFTA Awards - 22 febbraio Actor Awards (SAG) - 1 marzo Oscars - 15 marzo #oscars - facebook.com facebook

