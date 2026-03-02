Mi spiace proprio non posso | Kate Middleton delude il fan che chiedeva un autografo

Kate Middleton ha rifiutato di firmare un autografo a un fan che le ha rivolto la richiesta. La scena si è svolta recentemente, con il pubblico che ha assistito alla scena senza ulteriori dettagli sui motivi del suo rifiuto. L’episodio si è verificato in un contesto pubblico, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La Duchessa si trovava in un’occasione ufficiale quando è avvenuto l’episodio.

I membri della Royal Family, per questioni legate alla tutela della propria firma, non possono concedere autografi a nessuno Insieme al marito William, Kate ha preso parte al St David's Day, la festa del patrono del Galles San Davide che si celebra il 1° marzo. Oltre agli impegni ufficiali, i principi di Galles hanno concesso una parte del loro tempo all'incontro coi sudditi, che hanno pazientemente atteso per ore il loro arrivo. Oltre a qualche chiacchiera, alle consuete strette di mano e agli abbracci, c'è stato spazio per un momento che ha attirato la curiosità soprattutto di coloro che non hanno particolare conoscenza del rigido protocollo reale.

