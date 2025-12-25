Re Carlo prosegue le sue cure, che stanno dando ottimi risultati (come ha precisato), e intanto i riflettori della monarchia britannica si stanno spostando sempre più verso i principi del Galles: William e Kate. Non sono più soltanto l’erede al trono e la sua consorte, anzi. Oggi incarnano, agli occhi del pubblico e degli addetti ai lavori, l’idea di continuità della Famiglia Reale. Un futuro che non è più tanto lontano e astratto ma ben visibile nelle scelte che vengono compiute, così come nella gestione degli eventi ufficiali. Un segnale da Buckingham Palace. Il 3 dicembre 2025, nel corso del sontuoso banchetto di Stato organizzato in onore del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il messaggio è stato molto chiaro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, come sta aumentando il proprio potere al fianco di William

Leggi anche: Le Polemiche di Kate Middleton e William con i Nuovi Vicini: Cosa Sta Succedendo?

Leggi anche: Taylor Swift si prepara al matrimonio: avrebbe invitato anche il principe William e Kate Middleton

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Kate Middleton, come sta aumentando il proprio potere al fianco di William.

Kate Middleton, come sta aumentando il proprio potere al fianco di William - William e Kate tra presente e futuro: passo dopo passo, la coppia sta assumendo potere, influenza e responsabilità, con il beneplacito di Carlo ... dilei.it