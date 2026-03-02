Metromare la costruzione delle stazioni Torrino-Mezzocammino e Giardino di Roma entra nel vivo | Saranno finite nei tempi

La costruzione delle stazioni Torrino-Mezzocammino e Giardino di Roma della linea Metromare è in corso e attualmente si trova in una fase avanzata. I lavori sono in pieno svolgimento e si rispettano le scadenze stabilite. Le due opere stanno avanzando senza ritardi significativi e si prevede che saranno completate entro i tempi previsti.

Nonostante gli intoppi degli ultimi mesi, le due opere procedono e secondo quanto riferito dai consiglieri Zannola (Mobilità) e Nanni (Giubileo) si concluderanno entro il primo trimestre del 2027 La realizzazione delle due nuove stazioni della Metromare, cioè Giardino di Roma e Mezzocammino, procede secondo le tempistiche. A farlo sapere sono le commissioni Mobilità e Giubileo, convocate congiuntamente dai rispettivi presidenti Giovanni Zannola e Dario Nanni, per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte. La commissione si è svolta sul cantiere della futura fermata di Mezzocammino, nel IX municipio. Insieme ai tecnici di Astral, l'azienda regionale che si occupa anche dell'infrastruttura a Giardino di Roma, vicino Vitinia, consigliere e consiglieri hanno verificato lo stato d'avanzamento del cantiere. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma, la difesa al centro delle scelte: Oosterwolde entra nel vivo Scippi, furti e auto vandalizzate. Allarme sicurezza a Torrino-MezzocamminoNelle ultime settimane sembrano essersi moltiplicati gli episodi, inclusa una rapina a danno di una mamma che aveva appena lasciato la figlia a... Una raccolta di contenuti su Torrino Mezzocammino. Metromare, aggiudicate le gare per le fermate Torrino Mezzocammino e Giardino di RomaNel caso di Giardino di Roma, quartiere compreso tra la via Ostiense e la Cristoforo Colombo, nel territorio del municipio X, il cantiere potrebbe aprire già il prossimo settembre per concludersi alla ... romatoday.it MetroMare, entro luglio l’avvio dei lavori nelle nuove stazioni: le aspettano oltre 50 mila romaniIl conto alla rovescia tanto atteso è partito. Alla fine di marzo sarà decisa la ditta a cui affidare i lavori per realizzare la stazione della Roma Lido che, un bacino da oltre 50mila abitanti, ... romatoday.it