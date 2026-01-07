Roma la difesa al centro delle scelte | Oosterwolde entra nel vivo

Roma focalizza le sue strategie sul rafforzamento della difesa, con l’ingaggio di Oosterwolde come esempio di un mercato più mirato e senza eccessi. A Trigoria, la priorità è intervenire solo dove necessario, puntando su scelte ponderate che supportino la crescita del gruppo già consolidato. Un approccio che mira a ottimizzare le risorse, mantenendo un equilibrio tra continuità e miglioramento, per un progetto a lungo termine.

Il mercato della Roma sta cambiando passo. Meno rumore, più selezione. A Trigoria la linea è chiara: intervenire dove serve davvero, senza scelte di facciata e senza frenare la crescita di chi è già dentro il progetto. È in questo contesto che prende corpo un nome che nelle ultime ore ha superato la fase delle semplici suggestioni ed è entrato nel radar operativo del club. Oosterwolde sale di quota: non è più solo un’idea. Nel vertice in programma oggi a Trigoria con la proprietà, rappresentata dai Friedkin, sul tavolo finirà anche il profilo di Jayden Oosterwolde, attualmente al Fenerbahçe. Non un nome casuale, ma un giocatore che risponde a più esigenze contemporaneamente: affidabilità immediata, conoscenza del campionato italiano e una duttilità che piace molto allo staff tecnico di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la difesa al centro delle scelte: Oosterwolde entra nel vivo Leggi anche: Car of the Year 2026, la sfida entra nel vivo. Scelte le sette finaliste – FOTO Leggi anche: Roma, difesa da rinforzare: Oosterwolde idea concreta per il braccetto sinistro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Lecce con coraggio Roma da fermare. Di Francesco, scelte obbligate. E il pari a Torino fa autostima; Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi; Le foto dei bimbi della famiglia che viveva nel bosco al centro commerciale e con i cucchiaini di plastica. La difesa: «Nessuna avversione per la contemporaneità»; Bremer torna alla Juventus dopo 78 giorni: Spalletti perde un altro difensore. Emergenza Roma a Lecce: difesa decimata, scelte obbligate per Gasperini - La Roma affronterà la trasferta di Lecce, prevista per domani alle 18 allo stadio Via del Mare, in una situazione di emergenza. it.blastingnews.com Formazioni ufficiali Lecce Roma: le scelte di Di Francesco e Gasperini per il match della 19ª giornata di Serie A 2025/26 - Formazioni ufficiali Lecce Roma: le scelte di Di Francesco e Gasperini per il match della 19ª giornata di Serie A 2025/26 Il pomeriggio della Befana prosegue con una sfida dal sapore intenso allo Stad ... calcionews24.com

Mercato Roma: c’è una novità in difesa! Il colpo per Gasperini può arrivare…dalla Turchia! Chi è e cosa sta succedendo - Chi è e cosa sta succedendo L’emergenza difensiva che ha colpito la Roma — fresca delle pesanti squalifiche i ... calcionews24.com

In piena emergenza, senza difesa, la Roma ritrova i 3 punti e i suoi centravanti La Roma fa il suo a Lecce, tra emergenza difensiva e scelte obbligate. Senza la retroguardia titolare, è l’attacco a decidere: segnano Ferguson e Dovbyk, evento raro in questa - facebook.com facebook

Con 9 assenti, senza difesa titolare, la #Roma ottiene una vittoria preziosa con la firma dei giocatori più discussi #Ferguson e #Dovibik #Lecce volenteroso ma impreciso In attesa del mercato per #Gasperini risposte positive dai giovani e dalle certezze #Crista x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.