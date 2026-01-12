Metro Linea 1 chiusura anticipata dal 12 al 15 gennaio | ecco gli ultimi orari

Dal 12 al 15 gennaio, la Metro Linea 1 di Napoli subirà una chiusura anticipata a causa di interventi di verifica e manutenzione. Durante questi giorni, gli orari delle ultime corse saranno anticipati, per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare al meglio gli spostamenti e ridurre eventuali disagi.

Per lavori di verifica e manutenzione sulla linea, Anm anticipa le ultime corse della metropolitana Linea 1 per quattro giorni consecutivi. Modifiche temporanee al servizio della metropolitana Linea 1 di Napoli. Anm ha comunicato che da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio 2026 la linea anticiperà la chiusura serale per consentire attività tecniche di controllo, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Metro Linea 1, chiusura anticipata dal 12 al 15 gennaio: ecco gli ultimi orari Leggi anche: Metro Linea 1, chiusura anticipata per tre giorni: gli orari Leggi anche: Napoli, chiusura anticipata per la Linea 1 della metropolitana da oggi al 6 novembre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Linea 1, stop serale per quattro giorni: orari della chiusura anticipata; Metro 1, la ditta è nei guai e la linea verso Rivoli è al palo. Chiaia: “Fermi altri 60 giorni”; Trasporti Napoli, cambiano gli orari per 28 linee bus: l'elenco completo; Metro B: c'è la data per l'entrata in esercizio del nuovo treno Hitachi. Evitate le chiusure serali. Capodanno 2026 Napoli, orari di bus, metro e tram del 31 dicembre e 1 gennaio, Ztl attive e navette - Tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli (metro, funicolari, bus) per le giornate del 31 dicembre 2025 e del 1 gennaio 2026 ... fanpage.it

METRO C: TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TESORI ARCHEOLOGICI, LA LINEA CHE CAMBIA LA CITTÀ Dal progetto degli anni ’90 alla prima tratta inaugurata nel 2014, la metro C collega le periferie orientali al centro storico, integrando innovazione, - facebook.com facebook

Torino, passo decisivo per la Metro linea 2: aggiudicato l’appalto per la tratta Rebaudengo–Porta Nuova x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.